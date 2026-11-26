WÜRZBURG (dpa-AFX) - 'Die Tagespost' (Würzburg) zu Klimagipfel:

"Der Klimagipfel in Antalya ist ohne Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Zehntausende Menschen haben zwei Wochen lang an der Konferenz teilgenommen. Welchen Sinn hat ein derartiger Aufwand, wenn im besten Fall unverbindliche Erklärungen, im schlimmsten Fall aber gar nichts verabschiedet wird? Nach dem Scheitern des Gipfels bezeichnete der Sprecher des chinesischen Außenministeriums den "weltweiten Trend" hin zu einer "grünen, kohlenstoffarmen Transformation" als "unumkehrbar". China ist weltweit der bedeutendste Hersteller von Solarmodulen, Windenergieanlagen und Batterien - gleichzeitig ist das Land weiterhin der größte Verursacher von Treibhausgasen. Am Ende wird kein Gipfel entscheiden, ob der "weltweite Trend" sich durchsetzt. Wo die Energiewende Strom und Wärme verlässlich liefert und die Abhängigkeit von Öl - und Gasimporten senkt, wird der Umstieg auch für Skeptiker zur Frage der wirtschaftlichen Vernunft."/yyzz/DP/stk