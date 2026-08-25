Pressestimme: 'Die Tagespost' zu Äußerungen Radtke zur Stadtbild-Debatte

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu Äußerungen Radtke zur Stadtbild-Debatte:

"Es gibt eine sozial-konservative Lücke: Wer gesellschaftspolitisch konservativ denkt, wirtschaftspolitisch aber eher sozialdemokratisch tickt, für den ist es gar nicht so einfach, sein Kreuz zu machen. Vor allem dann, wenn er nicht die AfD oder das BSW unterstützen will. Springt CDA-Chef Dennis Radtke in diese Lücke? Nein, mit seinen Äußerungen zur Stadtbild-Debatte springt er genau dieser angepeilten Wählerschaft ins Gesicht. Lapidar festzustellen, in Wattenscheid würde es eben nie mehr wieder so aussehen wie in den 1970er-Jahren, damit macht er vielleicht Punkte bei Soziologieprofessoren, aber die Arbeiter aus dem Ruhrgebiet zeigen ihm den Vogel. Die Sorgen, die sie umtreiben, wenn sie die Straßen sehen, in denen sie leben, sind konkret: Müll, Nachbarn, deren Sprache man nicht versteht, Kriminalität und das Gefühl, fremd im eigenen Haus zu sein. Darauf wollen sie Antworten. Radtke gibt hier stattdessen den Nostalgiker, präsentiert sich als Merkelist alter Schule."/yyzz/DP/he