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30.09.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Die Tagespost' zu Amthor-Strandkorb-Affäre und der AfD
WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu Amthor-Strandkorb-Affäre und der AfD:
"Zu denjenigen, die sich über Amthor und seinen Strandkorb lustig machen, gehört auch der AfD-Politiker Maximilian Krah. Auf "X" kommentiert Krah: "Das wird Amthor nie mehr los. Er ist erkannt!" Die Reaktion ist exemplarisch für die Scheinheiligkeit der Debatte. Der AfD-Politiker trägt genau wie Amthor gerne zweireihige Anzüge mit Einstecktuch - und am Arm eine Rolex GMT Master 2, für die man wahrscheinlich zehn Strandkörbe made in Usedom im Kanzleramt aufstellen könnte. In einem Land, in dem es viele für normal halten, ihren Urlaub auf den Seychellen zu verbringen, wird ein Strandkorb plötzlich zum Symbol von Dekadenz und Abgehobenheit. Dabei ist das Freizeitmöbel eigentlich der Inbegriff kleinbürgerlicher Ferienidylle an der Nord- und Ostseeküste. Wir führen die falschen Debatten. Entscheidend ist, ob es den Politikern der CDU gelingt, endlich die Reformen umzusetzen, die das Land dringend braucht. Ob sie das am Schreibtisch oder vom Strandkorb aus erledigen, ist völlig egal."/DP/jha
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