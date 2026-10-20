Pressestimme: 'Die Tagespost zu Deutschlandtag der Jungen Union

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu Deutschlandtag der Jungen Union:

"Johannes Winkel wurde mit einem Rekordergebnis als JU-Chef wiedergewählt. Große Auftritte hatten auch die beiden potenziellen Ersatzkanzler Hendrik Wüst und Markus Söder. Aber wer etwas über die Zukunft der Union wissen will, muss eine Generation weiter gucken, nämlich auf Winkel. Hier bringt sich der Ersatzkanzler der Zukunft in Stellung. Der 34-Jährige hat in seiner Rede gezeigt, die Junge Union ist die Gralshüterin des programmatischen Tafelsilbers. Hier weiß man, wofür CDU und CSU stehen sollen. Außenpolitisch ein klares Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine und - jetzt besonders wichtig - zur Freundschaft mit Israel. Und eine klare Absage an Extremisten von links und rechts. Was sich aber die Altvorderen, etwa vom Sozialflügel, hinter die Ohren schreiben können: Die jungen Leute sind vor allem deswegen in der Union aktiv, weil sie in ihr die Reformkraft sehen. Wer bei der Rente nun anfängt zu wanken, der riskiert die Zustimmung dieser Generation./DP/jha