27.08.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Die Tagespost' zu Dolly Parton

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu Dolly Parton:

Kaum eine andere Sängerin der Popmusik hat so sehr die amerikanische Seele angesprochen wie die jetzt mit 80 Jahren verstorbene Dolly Parton. Die Country-Sängerin steht seit Jahrzehnten für die große Kraft und den unbezwingbaren Spirit der populären Musikkultur in den USA. Dolly Parton war eine der strahlkräftigsten Tempeldienerinnen einer Musikrichtung, die so etwas wie veredeltes "Country" darstellt. Dazu gehörte aber weiterhin die leicht nasale "Twangy"-Klangfarbe, der charakteristische "shuffle" und vor allem und speziell bei ihr das wichtige "Story-Telling". Parton erzählt Geschichten vom Leben, von den Menschen und der Liebe, von der Arbeit auf dem Land und in der Stadt - und von Gott. Am Anfang stand auch bei ihr, aufgewachsen als Tochter in einer armen Pfingstler-Familie, der Gospel-Gesang. Im März vergangenen Jahres starb ihr geliebter Ehemann, der durch und durch bodenständige Straßenbauunternehmer Carl Dean. Sechzig Jahre lang waren die beiden miteinander verheiratet, ein "Showbiz-Wedding-Wonder". Der Tod führt sie jetzt im Himmel wieder zusammen./yyzz/DP/mis

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