16.09.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Die Tagespost' zu Gerüchten zu Merz-Nachfolgern

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu Gerüchten zu Merz-Nachfolgern:

"Zwei Kandidaten von der CSU, einer von der CDU. Die christ-soziale Schwester steht nicht mehr im Saft wie einst, kann aber von der Substanz leben. Der Groll vieler CDU-ler gegenüber den Bayern seit dem Laschet-Bashing ist nicht verflogen, aber viele halten es jetzt mit Hölderlin: "Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch." Und woanders als in München sehen es vor allem diejenigen nicht wachsen, die in Grünen-Freund Wüst vielleicht die Idealbesetzung für das liberalere NRW sehen, aber nicht erkennen, wie er der Stammwählerschaft präsentiert werden soll. Man mag Söders Hang zu "Schmutzeleien" beklagen, aber er kann Macht und ist in der Union der beste Kommunikator. Aber wird er nicht in Bayern gebraucht? Deswegen halten manche Dobrindt für attraktiv, der schon drin ist. Aber könnte Söder das ertragen? Querschüsse aus München wären garantiert. Dobrindt kann gut mit der SPD. Er stünde für einen Status quo light. Mehr Profil, klarere Führung, aber weiter mit der SPD, kein Koalitionsbruch."/DP/jha

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