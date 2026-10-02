Pressestimme: 'Die Tagespost' zu Identitätskrise der CDU

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu Identitätskrise der CDU:

"Die SPD mag noch so sehr schrumpfen, ein echter Sozialdemokrat weiß immer, warum es seine Partei gibt und auch weiterhin geben soll. Die SPD ist mit Geschichtsbewusstsein geradezu aufgeblasen. Wer sich in einer Linie von Generationen durch die ganze jüngere deutsche Geschichte hindurch sieht, der kann daraus Souveränität ziehen. So einen Typus gibt es bei der CDU kaum noch. Vor allem Jens Spahn hat mit seinem Leihmutter-Desaster den Ruf ruiniert. Wie kann einer der führenden Christdemokraten in so eklatanter Weise gegen christdemokratische Grundsätze verstoßen? Offenbar, weil er keine Ahnung von diesen Grundsätzen hat. Die CDU weiß zu wenig über ihre Wurzeln. Aber bei den Jungen in der Union tut sich etwas: JU-Chef Johannes Winkel, Kohl-Enkel Johannes Volkmann oder Influencerin Clara von Nathusius - wenn diese junge Garde nicht im Kleinklein der Tagespolitik untergehen will, dann gilt auch für sie: Lernt eure Geschichte."/yyzz/DP/nas