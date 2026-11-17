WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu Kandidatur von Hubertus Heil/SPD-Vorsitz:

"Heil hat immer noch ein Standing unter den Genossen. Rückhalt bekommt er jetzt vor allem aus den Kommunen, der letzten verbliebenen sozialdemokratischen Kraftquelle. Dort sind die Pragmatiker zu Hause. Eben die, die nah dran an den Problemen der Wähler sind. Bodenständige Sozialdemokratie ohne kulturkämpferisches Gedöns - das könnte ein Kurs sein, der Erfolg verspricht. Aber es ist noch nicht ausgemacht, ob die SPD vor einem Heilsweg steht. Die Sozis sind Meister darin, sich selbst ein Bein zu stellen. Innerparteilicher Trouble ist fast vorprogrammiert: Will Manuela Schwesig die neue mächtige Frau der Partei werden, die sogar auf das im Moment unerreichbar scheinende Kanzleramt Ansprüche erheben will? Das ginge wohl nur mit den Linken und den Grünen. Hier spielt also auch die Berlin-Frage eine Rolle. Wenn Heil sich als Gegner solcher Experimente mit Linksradikalen profiliert, würde er automatisch zur Stimme derjenigen in der Partei, denen bisher genau so ein Sprachrohr fehlt."/yyzz/DP/he