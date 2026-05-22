Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-
22.05.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Die Tagespost' zu neuem Bundesligisten SV Elversberg

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu neuem Bundesligisten SV Elversberg:

"Katholische Tradition und Fußball-Leidenschaft beim SV Elversberg finden zusammen in der Person des Hauptsponsors. Frank Holzer ist Senior und Haupteigentümer des Arzneiherstellers Ursapharm, sein Sohn Dominik Vereinspräsident beim SV. Vater Frank (73) lernte einst das Kicken beim katholischen Verein DJK Elversberg, spielte sogar Bundesliga bei Eintracht Braunschweig und wurde später Trainer. Holzers umsatzstärkstes Produkt, die bekannten HYLO -Augentropfen, haben zwar wegen der Pollensaison derzeit Hochkonjunktur, aber nichts mit dem sensationellen Bundesliga-Aufstieg des Dorfvereins zu tun: Das Medikament steht nicht auf der Doping-Liste. Tropfen schießen keine Tore, Geld schon."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.05.26 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Die Börsen in Asien legen vor dem Wochenende zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen