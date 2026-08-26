26.08.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Die Tagespost' zu neuen Fronten in Nahost

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu neuen Fronten in Nahost:

"Krachen nun auch Israel und die Türkei aufeinander? Glaubt man dem US-Sondergesandten für Syrien, Tom Barrack, dann sind beide Länder an einem militärischen Schlagabtausch in der Vorwoche haarscharf vorbeigeschrammt. In Israel wird am 27. Oktober gewählt, und da passt ein von allen Seiten bedrohtes Land, das sich rundum verteidigen muss, ins Konzept der ansonsten heterogenen Koalition Netanjahus. Die Eskalation kommt dem türkischen Präsidenten Erdogan nicht ungelegen, weil er sich im Dauerwahlkampf gegen die kemalistische Opposition befindet. Da lässt sich mit anti-israelischen Tönen ganz gut Stimmung machen. Wahlkämpfe sind nirgendwo Zeiten erhöhter politischer Intelligenz. Doch vor den amerikanischen Midterm-Wahlen am 3. November ist die Stimmungslage völlig konträr: Trump braucht dringend Frieden in Nahost, jedenfalls nicht noch einen Krisenherd - und schon gar nicht Kriegsspiele zwischen zwei traditionellen Verbündeten der USA in der Region."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:44 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen