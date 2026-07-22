Pressestimme: 'Die Tagespost' zu Putin verzockt Russlands Zukunft

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu Putin verzockt Russlands Zukunft:

"Russland und Nordkorea unterstützen sich wechselseitig in ihren machtpolitischen Ambitionen. Das zeigt nicht nur, wie geschickt Nordkorea sich strategisch aus der einstigen Isolation manövriert hat, sondern auch, wie Putin sein Land in tragische Abhängigkeiten steuerte. (...) Putin hat sein Russland in die militärische, wirtschaftliche und politische Abhängigkeit von China, Nordkorea und dem Iran geführt. Er hat Russlands Größe nicht gemehrt, sondern verspielt. Und ebenso seine Jugend: 30.000 Soldaten sterben Monat für Monat in der Ukraine in einem Krieg, den Moskau nicht mehr gewinnen kann. Trotz nordkoreanischer, kubanischer und afrikanischer Söldner sind es noch immer mehrheitlich Bürger der Russischen Föderation, deren Leben Putin in seinem imperialistischen Krieg opfert."/DP/jha