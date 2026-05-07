Pressestimme: 'Die Tagespost' zu Trump

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu Trump:

"Anders als US-Präsident Trump, dessen Kriegsziele diffus bleiben, hat das Mullah-Regime ein definiertes Ziel: Es will überleben. Hat irgendjemand mitgezählt, wie oft US-Präsident Donald Trump dem Iran in den vergangenen Wochen mit der totalen Auslöschung drohte? Hat jemand Strichlisten geführt, wie oft er dazwischen davon sprach, der Krieg sei fast vorüber und ein Verhandlungserfolg in unmittelbarer Reichweite? Die Fristen, die Trump seinem eigenen Krieg gegen Teheran einräumte, sind längst verstrichen. Aber die Kriegsziele bleiben diffus. (.) Das verwirrt nicht nur Freund und Feind, sondern auch Amerikas Wähler und Börsen. Das iranische Regime hat dagegen eine durchschaubare Agenda: Es will schlicht überleben. Und zwar ungeachtet aller menschlichen und wirtschaftlichen Verluste (.) Alle Zugeständnisse, Verhandlungsangebote und Bitten um Vermittlung dienen aus Sicht des Mullah-Regimes nur einem Zweck: das Überleben des Regimes selbst zu sichern. Donald Trump jedoch scheint weiter zu schwanken, ob er auf einen Deal mit den Mullahs oder doch auf einen Regimewechsel abzielt."/DP/jha