02.09.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Die Tagespost' zur AfD

WÜRZBRUG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zur AfD:

"Bei AfD-Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt erklingt eine Art Wahlkampfhymne: "Vom Harz bis an die Elbe trägt der Wind den Namen weit: Ulrich Siegmund. Einer von uns. Und jetzt ist unsere Zeit." Als Urheber wird eine Gruppe namens "Eichenherz" angegeben. Versucht man im Netz Näheres zu erfahren, findet man nur einen vor einem Jahr eingerichteten YouTube-Kanal. Seit Bestehen des Kanals wurden mehr als 500 Videos hochgeladen. Die Titel sprechen für sich: "Windmühlen der Schande", "Ost! Ost! Ostdeutschland!" oder "Sommer, Sonne, Remigration". In den Videobeschreibungen findet sich der Hinweis: "Mit KI erstellt". Die AfD beschwört die "kulturelle Identität unserer Heimat". Dass die Songs aus der KI-Propagandaküche offenbar auf Resonanz stoßen, lässt erahnen, was man sich bei der Anhängerschaft unter "kultureller Identität" vorstellt. Die dumpfe Heimatfolklore mit Versatzstücken von Ostalgie, Ressentiments und nationalem Pathos genügt offenbar, um die Sehnsucht nach Zugehörigkeit zu bedienen."/DP/jha

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