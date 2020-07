Pressestimme: 'Die Welt' zu hessische Landesregierung/'NSU 2.0'

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu hessische Landesregierung/'NSU 2.0':

"Dass die Landesregierung so erfolgreich verdunkeln konnte, lag auch an der Teilnahmslosigkeit der Bundespolitik. Die muss sich wenigstens jetzt in Hessen einschalten. Politisch wäre das eine Aufgabe für den Bundesinnenminister. Doch der heißt ja Horst Seehofer. Stattdessen muss der Bundestag intervenieren - so, wie er nach dem islamistischen Anschlag am Breitscheidplatz einen Untersuchungsausschuss einrichtete, um mögliche Versäumnisse der Berliner Sicherheitsbehörden aufzuklären. Und die strafrechtlichen Ermittlungen muss der Generalbundesanwalt übernehmen."/yyzz/DP/he