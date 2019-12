Pressestimme: 'Die Welt' zu möglicher schwarz-grünen Koalition in Wien

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt' zu möglicher schwarz-grünen Koalition in Wien:

"Alles deutet darauf hin, dass Österreich eine schwarz-grüne Regierung bekommt. Damit passiert in unserem Nachbarland etwas, wovon viele Bürger hierzulande nur zu träumen wagen: ein Aufbruch in eine neue politische Ära, gestaltet von zwei proeuropäischen Parteien, die als klare Sieger aus der jüngsten Wahl hervorgegangen sind. Anders als bei uns, wo zwei taumelnde Wahlverlierer sich aus Angst in der großen Koalition aneinanderklammern, wagen in Österreich Konservative und Grüne ein progressives Projekt. Sie testen, ob ein Bündnis, das dem politischen Zeitgeist entspricht, tatsächlich regierungsfähig ist. Schafft es Sebastian Kurz, eine Regierung auf Bundesebene mit den Grünen zu schmieden, darf er sich zu Recht als politischer Pionier in Europa sehen."/al/DP/he