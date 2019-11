Pressestimme: 'Die Welt' zu Trump

BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' (Berlin) zu Trump:

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wie der einstige Außenseiter Trump sich die republikanische Partei untertänig gemacht hat, dann war es deren felsenfeste Verteidigung des Präsidenten. In Demokratien aber werden Regierungschefs meist von der eigenen Partei gestürzt. Für einen schwindenden Rückhalt Trumps bei den Republikanern aber gibt es, Stand heute, keine Anzeichen. Derweil wächst bei den Demokraten der Unmut über die eigenen Kandidaten, die Trump 2020 herausfordern wollen. Selbst Barack Obama warnt vor deren linkem Flügel. All das spielt Trump in die Hände./zz/DP/mis