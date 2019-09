Pressestimme: 'Die Zeit' zur Klimapolitik

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zur Klimapolitik:

"Sicher ist: Was immer die Koalition am Freitag präsentiert, wird ein Gefühl von Klein-Klein und Durcheinander vermitteln. Denn wie es aussieht, tut diese Regierung, was sie immer getan hat: Sie schmeißt die Probleme mit Geld zu. Was fehlt, ist ein Angebot. Eine Erzählung, wie aus dem Wort "Menschheitsaufgabe" ( Angela Merkel , Klimakanzlerin) tatsächlich Politik für eine hoch industrialisierte und hoch individualisierte Gesellschaft wird. Eine Politik, die ohne Angst das Gigantische der Aufgabe beschreibt, für die Industrie, für die Städte, für jeden Bürger. Die Dilemmata ernst nimmt und widerstreitende Interessen nicht ignoriert."/DP/jha