STRASSBURG (dpa-AFX) - Zum Scheitern der Weltklimakonferenz in Antalya schreibt die französische Zeitung "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" am Montag:

"(...) Im Jahr 2023 wurden nach langwierigen Verhandlungen fossile Brennstoffe ausdrücklich erwähnt, und die Notwendigkeit, sich "schrittweise von ihnen zu lösen", wurde von der COP28 festgeschrieben. Das war eine Premiere, sehr symbolisch - da ohne festgelegtes Enddatum -, aber dennoch entscheidend. Drei Jahre später scheitern die Verhandlungen an einer Selbstverständlichkeit. Und das sagt viel über die Ohnmacht der Klimadiplomatie aus, die zudem von der US-Regierung im Stich gelassen wird, der bevorstehenden Katastrophe entgegenzutreten, da sie diese nun nicht mehr verhindern kann.

Die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau - das ehrgeizigste Ziel des Pariser Abkommens - scheint nun außer Reichweite zu sein. Und von den Wäldern an Frankreichs Atlantikküste bis zu den nepalesischen Bergen zahlen wir bereits den Preis für diese Untätigkeit.

Wenn es einen Bereich gibt, in dem globale Zusammenarbeit - oder zumindest der Versuch dazu - von entscheidender Bedeutung ist, dann ist es doch der Klimabereich. Die Lage ist so dringend, dass die Menschheit nur noch darauf hoffen kann, dass die Staats- und Regierungschefs es im nächsten Jahr besser machen. Viel besser."/evs/DP/zb