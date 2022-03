Pressestimme: 'FAZ' zu Bidens Rede zur Lage der Nation

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Bidens Rede zur Lage der Nation:

"Biden erfuhr für seine Haltung zum Krieg in der Ukraine parteiübergreifende Unterstützung, als er jetzt seine erste Rede zur Lage der Nation hielt. Die Sache der Freiheit hat immer noch das Potential, Amerika um eine Flagge zu versammeln, auch wenn es die ukrainische ist. Putin kann nicht darauf hoffen, dass die amerikanische Antwort auf seinen Angriffskrieg vom innenpolitischen Streit in den USA geschwächt wird, in dessen Vertiefung er so viel investiert hat. (...) [Er] nannte Putin einen Diktator und stellte den Krieg in der Ukraine als Teil einer epochalen Schlacht zwischen Demokratie und Autokratie dar. (...) Biden ist zuversichtlich, dass Russland geschwächt aus dieser Konfrontation hervorgehen wird. Das ist schon wegen der wirtschaftlichen Überlegenheit des Westens wahrscheinlich."/al/DP/men