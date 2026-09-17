17.09.2026 05:34:40

Pressestimme: 'FAZ' zur Stellungnahme der CDU-Ministerpräsidenten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Stellungnahme der CDU-Ministerpräsidenten:

"Na endlich, werden jene in der CDU ausgerufen haben, denen das Schweigen schon schmerzhaft in den Ohren gedröhnt hatte. (...) Das "Statement" der CDU-Ministerpräsidenten ist allerdings auch ein Beleg, für wie groß sie die Not halten, in der sich der Kanzler und seine Regierung befinden. (...) Und noch ist Merz Bundeskanzler, gewählt für vier Jahre. (...) Wer Merz empfiehlt, das Heil als Minderheitskanzler zu suchen, empfiehlt den Sprung ins politische Chaos und zu einer Neuwahl, aus der wohl nicht die CDU (und schon gar nicht die CSU) als stärkste Partei hervorgehen würde. (...) Deutschland wird in den nächsten Jahren noch mehr Führung anbieten müssen. Das will und kann der "Außenkanzler" tun - wenn die CDU und die SPD die Nerven behalten und ihm noch Zeit zur Bewährung als Innenkanzler und Reformator geben. (...)"/yyzz/DP/men

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