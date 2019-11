Pressestimme: 'Frankenpost' (Hof) zu Bauern-Wut

HOD (dpa-AFX) - "Frankenpost" (Hof) zu Bauern-Wut:

Ganz neue Töne kommen von grüner Seite: Fraktionschef Anton Hofreiter bekundet Verständnis für den Aufschrei der Bauern, die gerade mit Tausenden Traktoren gen Berlin rollen. Der Verbraucher will alles haben: billigste Nahrung, Totalverzicht auf Glyphosat sowie höchste Tierwohl-Standards. Aber er will den Preis dafür nicht bezahlen. Die Folge wird sein, dass noch mehr Bauern kapitulieren und noch mehr Lebensmittel Tausende Kilometer weit herantransportiert werden. Es sei denn, alle hören mal zu, um zu begreifen, was machbar ist./be/DP/mis