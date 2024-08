Pressestimme: 'Frankenpost' zu Ausschreitungen in Großbritannien

HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zu Ausschreitungen in Großbritannien

Schon im Frühjahr bei den Kommunalwahlen haben etliche Vertreter des politischen Islam als "Unabhängige" Sitze in Stadt- und Gemeinderäte gewonnen. Vielen Briten aus allen Schichten bereitet das Sorgen. Nicht zuletzt deshalb gewann die UKIP um Nigel Farage bei den jüngsten Unterhauswahlen massiv Stimmen dazu. Gewalt und Hetze, egal aus welcher Richtung sie kommen, ist immer falsch. Schwierig wird es aber, wenn es in einem Land mit Zuwanderungsgeschichte kein gemeinsames Verständnis von Zusammenhalt und Gemeinsinn, ja Gemeinwohl mehr gibt und am Ende Radikale das Sagen haben./yyzz/DP/zb