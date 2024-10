Pressestimme: 'Frankenpost' zu Bürgerbeteiligung an Wind- und Solaranlagen

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Bürgerbeteiligung an Wind- und Solaranlagen:

In Bayern stieß die vergangenen Jahre der Windradausbau auf Skepsis - weil sich die Menschen zu Recht daran störten, dass sie Windräder vor die Nase gesetzt bekommen, die Gewinne aber an unbekannte Investoren fließen, die weit entfernt ihren Firmensitz haben. Eine Beteiligung an den Gewinnen ist nur gerecht./yyzz/DP/mis