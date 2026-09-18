|
18.09.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Frankenpost' zu Kanzler/Kanzlertausch
HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zu Kanzler/Kanzlertausch
Merz wird, wenn die beiden Wahlen am Sonntag für die CDU so schlecht ausgehen wie erwartet, seine Partei fragen müssen, ob er noch das Vertrauen genießt. Wenn ja, dann muss er hoffen, dass der zarte Wirtschaftsaufschwung an Kraft gewinnt und die Regierung durch das weitere Jahr trägt. Kehrt wieder vorsichtige Zuversicht ins Land zurück, dann könnte Merz eine Chance haben, die zweite Hälfte seiner Amtszeit besser zu gestalten als die erste. Aber nur dann./yyzz/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!