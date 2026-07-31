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31.07.2026 05:34:44
Pressestimme: 'Frankenpost' zu Katherina Reiches Reform des EEG
HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zu Katherina Reiches Reform des EEG
Seit 2022 fallen die Preise für Paneele und Wechselrichter pro Jahr ganz massiv. Auch für die kommenden Jahre sind sinkende Kosten durch Effizienzsteigerungen bei den Dach- und Balkonkraftwerken sowie technologischen Fortschritt prognostiziert. Klar, hier muss Katherina Reiches Neuausrichtung ansetzen, auch wenn die Lobbyverbände laut aufheulen. Solarstrom rechnet sich längst für private Haushalte - wenn man nur die Möglichkeit zur Installation hat. Doch gerade viele, die zur Miete wohnen, haben das nicht./yyzz/DP/zb
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