29.05.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Frankenpost' zu Kritik aus der CSU an Söder

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Kritik aus der CSU an Söder:

"Söder müsste erkennen, dass seine alten Stärken, die ihn dorthin gebracht haben, wo er heute ist, an Wirkkraft verloren haben. Dass er "klassische Rituale" wirklich hinter sich lassen muss, um das Land zusammenzuhalten. Und dass Kritik an ihm nicht per se ein an Majestätsbeleidigung grenzender Angriff ist, sondern die Chance, sich persönlich, inhaltlich und strategisch weiterzuentwickeln.

Ob Söder diesen Wandel hinbekommt? Falls ja, wird ihm das viel abverlangen. Falls nein, geht er schweren Zeiten entgegen - auch in seiner CSU."/DP/jha

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