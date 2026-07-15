Pressestimme: 'Frankenpost' zu Preissteigerung bei Flügen

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu Preissteigerung bei Flügen:

"Es ist keine Hiobsbotschaft, dass die Preise für Flugreisen steigen. Es ist gut, dass die Schwelle angehoben wird. Davon profitiert der Inlandstourismus und damit die heimische Konjunktur. Vor allem aber rückt diese Entwicklung gerade, was sich über viele Jahre in Deutschland als "normal" etabliert hat: Tausende Kilometer fliegen und ferne Länder entdecken, ist ein Privileg, das man sich erarbeiten muss."/yyzz/DP/men