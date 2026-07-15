|
15.07.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Frankenpost' zu Preissteigerung bei Flügen
HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu Preissteigerung bei Flügen:
"Es ist keine Hiobsbotschaft, dass die Preise für Flugreisen steigen. Es ist gut, dass die Schwelle angehoben wird. Davon profitiert der Inlandstourismus und damit die heimische Konjunktur. Vor allem aber rückt diese Entwicklung gerade, was sich über viele Jahre in Deutschland als "normal" etabliert hat: Tausende Kilometer fliegen und ferne Länder entdecken, ist ein Privileg, das man sich erarbeiten muss."/yyzz/DP/men
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Verlusten -- DAX fällt unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend freundlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch zurückhaltend. An der Wall Street geht es nach oben. In Asien wurden zur Wochenmitte teils kräftige Gewinne verzeichnet.