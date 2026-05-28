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28.05.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Frankenpost' zu Prognose Wirtschaftsweisen/deutsche Wirtschaft
HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Prognose Wirtschaftsweisen/deutsche Wirtschaft:
"Die Folgen geopolitischer Krisen für die Weltwirtschaft hat Merz nicht zu verantworten. Was man aber tun kann: Versuchen, die Standortbedingungen der eigenen Wirtschaft zu verbessern. Was nicht zur Genüge geschieht. (.) Merz und die Seinen sehen in der SPD den Bremsklotz in der gemeinsamen Regierung. In der Tat kämpft die SPD mit sich selbst. Sogar an der Parteispitze."/yyzz/DP/men
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