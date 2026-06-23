23.06.2026 05:34:44

Pressestimme: 'Frankenpost' zu Rentenreform

HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zu Rentenreform

Viel zu lange hat die Politik darauf verzichtet, den Kapitalmarkt zu nutzen, um die Milliarden und Aber-Milliarden aus den Beitragseinnahmen gewinnbringend anzulegen. Damit soll jetzt Schluss sein. Geplant ist, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen verpflichtenden Zusatzbeitrag von bis zu zwei Prozent des Bruttolohn in einen öffentlich-rechtlichen Fonds einzahlen. Dieser wiederum legt am Kapitalmarkt an, aus den Gewinnen werden dann die Renten mitfinanziert./yyzz/DP/zb

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