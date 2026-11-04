04.11.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Frankenpost' zu Selenskyj bei Merz in Berlin

HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zu Selenskyj bei Merz in Berlin

Verhandlungen um einen Waffenstillstand blieben bisher erfolglos - und werden es wohl auch weiterhin bleiben. Putin hat keine Skrupel, weiterhin tausende seiner Soldaten monatlich zu opfern. Würde Deutschland seine Hilfe für die Ukraine einstellen - was AfD, Linke und BSW in bemerkenswerter Einigkeit fordern - dann würde dies das Ende der Ukraine als souveräne Nation bedeuten. Russland hätte einen von Moskau gesteuerten Satelliten mehr in seinem Kosmos. Dazu darf es auf europäischem Boden nicht kommen./yyzz/DP/zb

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