13.08.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Frankenpost' zu Sparen bei Rathäusern/Kommunen

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Sparen bei Rathäusern/Kommunen:

"In Zeiten zunehmender Digitalisierung, von KI und automatisierten Prozessen stellt sich die Frage, ob nicht eine mehr oder weniger große Kommunalreform wenigstens mal wieder in die Nähe einer eingehenden Betrachtung kommen sollte. Muss wirklich jedes kleine Rathaus für die Position X oder Y einen eigenen Mann oder eine eigene Frau in leitender Position beschäftigen? Schluss mit der Kirchturmpolitik: Wären nicht Verwaltungszusammenschlüsse die günstigere Lösung oder übergreifende Teams mit zentralem Leiter und Mitarbeitern vor Ort? Andere Zeiten brauchen andere Antworten - Effizienz schadet auch den Kommunen nicht."/yyzz/DP/he

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