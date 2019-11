Pressestimme: 'Frankenpost' zu Textilien-Vernichtung

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Textilien-Vernichtung:

"Der Irrsinn hat Methode im Online-Zeitalter. Mindestens 230 Millionen Stück Textilien landen in Deutschland pro Jahr im Müll. Neue Ware! Oft nie getragen! Für untragbar gehalten, nachdem die Klamotten frisch aus dem Karton vor den Augen der Besteller lagen, dann jedoch gleich wieder an den Online-Händler zurückgeschickt wurden. Da geht gewaltig etwas schief. Greta Thunberg und viele ihrer Mitstreiter mögen sich umweltbewusst kleiden, wäre aber die übergroße Mehrheit der Jugend - und der Erwachsenen - nicht nach wie vor sehr marken- und modebewusst sowie von der Wegwerf-Mentalität geprägt, so könnte es nicht zu dieser Massenvernichtung von Kleidung kommen."/be/DP/jha