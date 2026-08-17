Pressestimme: 'Frankenpost' zu Wasserschlacht zu Klimaschutz in München

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Wasserschlacht zu Klimaschutz in München

Welch absurde Aktion! In München haben sich 200 Menschen an einer Wasserschlacht beteiligt, um so für mehr Klimaschutz zu demonstrieren - mit dem Hinweis auf Trockenheit, Waldbrände und Hitze als Folge des Klimawandels. Die von der Linken-Stadtratsfraktion angemeldete Wasserschlacht an einem Brunnen am Stachus ist so, als würde man mit 250 km/h über die Autobahn rasen, um damit ein Tempolimit zu fordern./yyzz/DP/mis