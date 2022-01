Pressestimme: 'Frankenpost' zum Förderstopp der KfW-Programme

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Förderstopp der KfW-Programme:

"Das ist verheerend und könnte künftige Hausbauer davon abschrecken, in den Klimaschutz zu investieren. Die nie da gewesene Antragsflut, die das Ministerium als Begründung für den Förderstopp anführt, hätte man vorhersehen müssen. Die Unsicherheit, in die Hausbauer nun geraten, ist angesichts der angespannten Lage am Immobilienmarkt dramatisch."/yyzz/DP/nas