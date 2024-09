Pressestimme: 'Frankenpost' zum Oktoberfest-Auftakt

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Oktoberfest-Auftakt:

"Gut gelaunte Gäste, beste Stimmung, Unterhaltung ohne Ende und dann noch ein traumhaftes Spätsommerwetter: Das größte Volksfest der Welt - das Münchner Oktoberfest - hat am Wochenende einen Traumstart hingelegt. Der Besucheransturm mit einer Million Gäste in nur zwei Tagen zeigt eines: Die Menschen haben eine starke Sehnsucht nach Unbeschwertheit und nach Lebensfreude. Das ist kein Wunder, bei all den Sorgen, die den Alltag prägen, und vor allem bei all den schlechten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik, aus Deutschland und der Welt, die auf die Stimmung drücken."