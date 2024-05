Pressestimme: 'Frankenpost' zur AfD

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur AfD:

"So schnell zerbröselt Erfolg. So schnell beginnt nach einem Auf- der rasante Abstieg. So schnell kann alles zuviel werden. So schnell bricht alles über einen herein. So schnell verliert man die Kontrolle über alles, was da um einen herum passiert - weil so oder so schon immer alles nicht einwandfrei, unbedenklich, sauber war. Jetzt fällt der AfD alles auf die Füße. Zack, zack, zack geht das! Was wir in den vergangenen Tagen und Wochen sehen, ist der Niedergang einer in Teilen rechtsextremen Partei, die glaubte, die Erfolgsformel gefunden zu haben. Doch Rechte können sich nicht mäßigen, nicht anbiedern - nicht langfristig. Irgendwann bricht ihre Gesinnung durch. Das wahre Gesicht kommt zum Vorschein. Bei der AfD wird es Tag für Tag deutlicher."/yyzz/DP/ngu