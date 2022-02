Pressestimme: 'Frankenpost' zur Diskussion um die Pflege-Impfpflicht

HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zur Diskussion um die Pflege-Impfpflicht

Die einrichtungsbezogene Impflicht wurde im Herbst von Bundestag und Bundesrat mit heißer Nadel gestrickt. Selbst wenn Bund und Länder rasch die "Vollzugsfragen" klärten oder die Gesundheitsämter die Pflicht zum Stichtag am 15. März nicht strikt durchsetzen, änderte das nichts am eigentlichen Dilemma: Wo Pflegekräfte ungeimpft bleiben und somit ihren Beruf nicht mehr ausüben dürfen, gerät die Versorgung in Gefahr./ra/DP/zb