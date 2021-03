Pressestimme: 'Frankenpost' zur Lage in Deutschland

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" schreibt zur Lage in Deutschland:

"Wird Deutschland noch gut regiert? Tritt mit Corona jetzt zutage, was in den vergangenen 16 Merkel-Jahren gut überdeckt werden konnte? Alles gipfelt inzwischen in Rücktritts-, Entlassungs- und Kabinettsumbildungsforderungen. Konsequenzen werden gefordert. Verständlicherweise! Schluss mit dem monatelangen (jahrelangen?) Durchwurschteln. CSU-Chef Markus Söder sah sich sogar genötigt, dagegenzuhalten: "Es hat jetzt keinen Sinn zu wechseln, sondern wir müssen einfach besser werden." Will die Regierung in den letzten paar Monaten ihr Vertrauen nicht vollends verspielen, sollte Angela Merkel jedoch die Impfstrategie an sich reißen und zur Chefsache machen. Sofort. Jens Spahn hat in vielerlei Hinsicht bewiesen, dass er es nicht kann. Ein Weiter-so ist inakzeptabel. Es geht um unsere Gesundheit, um Leben und Tod."/yyzz/DP/eas