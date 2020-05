Pressestimme/'Frankfurter Allgemeine Zeitung': Corona ist ein globales Problem

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Corona ist ein globales Problem:

"... die Entwicklung eines Impfstoffs bedarf einer globalen Anstrengung.... Insofern ist es kein gutes Zeichen, dass die amerikanische Regierung unter Donald Trump die Entwicklung eines Impfstoffs zu einem Wettkampf zwischen Ländern stilisiert, um... den eigenen Landsleuten noch in diesem Jahr einen Impfstoff zur Verfügung stellen zu können. Schon werden Zwangslizenzen gefordert, noch ehe überhaupt klar ist, wann der Stoff,..., auf den Markt kommt. Fast der ganze Rest der Welt hat sich aber zu einer globalen Allianz zusammengeschlossen, geschmiedet von der Europäischen Kommission. Gemeinsam will man auch Washington Paroli bieten. Deutschland beteiligte sich auf der Geberkonferenz am Montag mit einem dreistelligen Millionenbetrag an den 7,5 Milliarden Euro, mit denen die Suche nach Impfstoffen beschleunigt werden soll."/ra/DP/nas