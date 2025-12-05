05.12.2025 05:34:39

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Abstimmung über die Rente

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Abstimmung über die Rente:

"Weil sich die Abgeordneten der Linkspartei der Stimme enthalten wollen - bei den Sozialisten herrscht anders als bei der Union noch Fraktionsdisziplin -, würde die Novelle auch dann nicht zu Fall gebracht werden, wenn alle 18 Jungunionisten dagegen votierten. Damit würde die Rebellion freilich nicht sang- und klanglos enden, sondern mit einem Paukenschlag.. Es wäre ein Pyrrhussieg für den Kanzler, bekäme er das von ihm befürwortete Gesetz nur dank der Gnade der Linkspartei durch. Die listigen Linken enthalten sich natürlich nicht, um Merz zu helfen, sondern um ihn mit ihrer Unterstützung maximal zu beschädigen. Nicht nur von der SPD, sondern auch noch von den Linken abhängig geworden zu sein, könnte zu Sekundärexplosionen in der schon frustrierten Union führen, die das instabile Haus der Koalition zum Einsturz brächten."/yyzz/DP/men

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
