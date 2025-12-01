|
01.12.2025 05:34:38
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu AfD-Jugend und Proteste
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu AfD-Jugend und Proteste:
"Linke Gewalttäter nutzen Demonstrationen, um vor allem Polizisten mit Steinen, Flaschen, Feuerwerkskörpern und anderen Dingen anzugreifen. Derart verteidigen sie aber nicht die Demokratie, sondern sie verletzen sie. (.) Die Gewalt der linken Chaoten führt dazu, dass die Mehrheit der friedlichen Demonstranten kaum noch wahrgenommen wird, die sich für ein Land der Vielfalt und gegen Rechtsextremismus eingesetzt haben. (.) Die Gewalt überschattet auch das, was auf der anderen Seite eigentlich vor sich geht - die Inhalte der AfD-Jugend und die damit verbundenen Gefahren geraten ins Hintertreffen. Damit sind wir bei ganz rechts. Denn dort steht die neue AfD-Jugendorganisation ganz sicher. (.) Auch die "Generation Deutschland" gibt also nicht Anlass zur Hoffnung, dass sich die AfD in nächster Zeit mäßigen könnte."/yyzz/DP/he
