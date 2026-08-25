Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu AfD und CDU

FRANKFURT (dpa-AFX) - ""Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu AfD und CDU:

"... Zwei Wochen vor der Wahl in Sachsen-Anhalt nutzte die AfD die Gelegenheit gern, um mit ihrem Doppelgesicht für sich zu werben. Während Chrupalla eher auf Onkel Tino machte..., ließ Weidel die blaue Sau raus.... Natürlich erst recht, als Weidel ohne Sorge, der Vorwurf könne auf sie zurückfallen, ausrief: 'Die DNA der CDU ist die Lüge.' All jene, die glauben, sie könnten die CDU dazu zwingen, endlich mit der AfD zu koalieren, indem sie ihr Kreuz nicht mehr bei der CDU, sondern bei der AfD machen, sollten aber vielleicht doch noch einmal nachdenken.... Denn die AfD will gar nicht mit der CDU zusammenarbeiten - sie will sie vernichten. Eigentlich muss man Weidel dankbar sein für ihre schon siegestrunkene Offenheit.... Es kann wirklich niemand mehr behaupten, man habe nicht wissen können, was die AfD ist und was sie vorhat."/yyzz/DP/stw