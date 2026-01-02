02.01.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Angriff auf Putins Residenz

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Angriff auf Putins Residenz

Die Geschichte über den angeblichen Angriff der Ukraine auf eine der vielen Residenzen des russischen Präsidenten Wladimir Putin war von Anfang an eine Farce. (.) Die ukrainische Führung sei "endgültig degeneriert", hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow gesagt, als er die Nachricht über den Angriff auf Putins Residenz in die Welt setzte. Sein Zynismus spricht für sich. Das Ziel, das der Kreml mit dieser Geschichte verfolgte, ist offensichtlich: Er wollte Donald Trump gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aufbringen, nachdem das Treffen der beiden in Mar-a-Lago nicht im Sinne Russlands verlaufen war. (.) Der ist, das zeigte sich in seinen ersten Reaktionen auch in diesem Fall, anfällig für solche Manipulationen. Immerhin: Dieses Mal hat der Trick dann doch nicht verfangen./yyzz/DP/zb

