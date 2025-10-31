|
31.10.2025 05:34:38
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Atomwaffentests
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Atomwaffentests:
"(.) Die nukleare Rüstung ist ein gefährliches Spiel, hier ist kommunikative Präzision von Vorteil für alle Beteiligten. Allerdings ist die Disziplin zuerst in Russland verloren gegangen. (.) Wann die Vereinigten Staaten darauf reagieren würden, war nur eine Frage der Zeit. (.) Wie jeder Präsident scheint Trump Respekt vor Atomwaffen zu haben, jedenfalls hat er auch jetzt wieder ihre enorme Zerstörungskraft hervorgehoben und angegeben, er habe die notwendige Modernisierung in seiner ersten Amtszeit gehasst. Trump will ein neues Abrüstungsabkommen unter Einschluss Chinas, was eine gute Sache wäre. Er hat aber auch eine klarere Vorstellung von der Abschreckung als sein Vorgänger Biden, das muss man ihm zugutehalten. Trump erinnert Putin immer wieder daran, dass er nicht der Einzige ist, der Atombomben hat. (.)"/DP/jha
