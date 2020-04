Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ausstiegs-Strategie

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ausstiegs-Strategie:

"Wie kommt man aus dem "Ausnahmezustand" wieder heraus, und wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? (...) So banal der Satz in der (...) Stellungnahme der "Leopoldina" auch sein mag, er beschreibt das zentrale Problem: "Die schrittweise Öffnung des Lockdowns wird absehbar deutlich schwieriger werden als das abrupte Herunterfahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens." Auch die Antwort, wie es gehen soll, steckt darin. Sie liegt, welch ein Finale, im Politikstil der Kanzlerin: Schritt für Schritt. (...) Es wird nicht ausbleiben, dass Länder dann unterschiedliche Wege gehen. Das liegt an geographischen und demographischen Gründen, aber auch daran, wie unterschiedlich die Bedeutung der Wirtschaft für Staat und Gesellschaft bewertet wird. (...) Insofern gilt (...): In der neuen Normalität steckt die alte."/zz/DP/he