07.01.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Brandenburg

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Brandenburg:

"Woidke ließ bislang offen, ob er Michael Kretschmer nacheifern will und dauerhaft mit wechselnden Mehrheiten regiert - genau genommen sind es nicht wirklich wechselnde, sondern nur Mehrheiten, die nicht auf die AfD angewiesen sind. (.) Ginge Woidke diesen Weg, obgleich er mit der CDU nun eine eigene Mehrheit hätte, wäre das ein Signal an die AfD, dass noch nicht aller Tage Abend ist. Auch im Bund ginge die Diskussion wohl wieder los: Wäre es für CDU und CSU nicht besser, sich auf diese Weise aus der SPD-Haft zu befreien? (.) Die Verhandlungsposition gegenüber SPD, Grünen und Linkspartei wäre nicht viel größer, weil die Drohung unglaubwürdig wäre. (.) Doch die Beispiele Thüringen und Sachsen und nun auch Brandenburg zeigen: Die Handlungsspielräume schmelzen dahin, ohne Aussicht darauf, dass sie größer werden könnten."/yyzz/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen