Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Cannabis in Deutschland

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Cannabis in Deutschland:

"Wohl noch nie hat eine so breite Allianz vor einem gesellschaftlichen Experiment gewarnt wie vor dem, was sich die sogenannten Gesundheitspolitiker der Ampelfraktionen ausgedacht haben. Doch gleich ob sich Kriminalpolizisten mit Ärztevertretern zusammengetan haben, Kinder- und Jugendpsychologen mit Lehrer- und Apothekerverbänden - die Ampelfraktionen ließen sich nicht beeindrucken, (.). So ist auch die Hoffnung gering, dass es den wenigen SPD-Innenpolitikern, die von den Ampelplänen nach wie vor nicht überzeugt sind, noch gelingen könnte, das Projekt (.) zu Fall zu bringen. Bleiben die Länder und Brüssel - und die Bundestagswahl im Herbst kommenden Jahres. Das Rad ganz zurückdrehen können wird man nicht. Aber daran denken, wie eine bessere Regelung aussehen könnte (.) sollte die Opposition schon jetzt."/yyzz/DP/he