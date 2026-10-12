12.10.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu CDU-Präsidium

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu CDU-Präsidium:

"Das CDU-Präsidium, das in dieser Lage über Reformen, AfD und den Kanzler zu Gericht sitzt, wird sich (...) dennoch auf einen Vorsatz einigen müssen: Die Partei muss aus der Not eine Tugend machen. Die kann nicht darin bestehen, die medialen Ratschläge zu befolgen, das Glück in einer Minderheitsregierung zu suchen. Erstens ist die Drohung damit kein Druckmittel gegen eine unwillige SPD. (...) Zweitens würde sich an der Verhandlungsposition der CDU nichts ändern. Sie würde sogar schlechter. Weder links noch rechts von ihr gäbe es das Wohlwollen, das sich die Partei so sehr wünscht. Es bleibt CDU und CSU deshalb nur, die SPD durch Geschlossenheit unter Druck zu setzen. (...) Noch mehr hängt deshalb an den CDU-Ministerpräsidenten. (...) Jetzt haben sie im CDU-Präsidium eine Gelegenheit, den Worten Taten folgen zu lassen."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entlastung an der Öl- und Anleihenfront: DAX vor freundlichem Auftakt -- Asiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen