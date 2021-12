Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Corona-Leugnern/Sachsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Corona-Leugnern/Sachsen:

Was muss in Sachsen eigentlich noch geschehen, damit der dor-tige Innenminister radikalisierten Corona-Leugnern, "Querden-kern" und Impfgegnern entschiedener entgegentritt? Dass ein offenbar rechtsextremer Mob im Stil der SA oder des Ku-Klux-Klans mit Fackeln bewaffnet vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin aufziehen kann, kennzeichnet die Bedrohungslage - aber auch die Langmut der Sicherheitsbehörden. Die Grenzen der Meinungsfreiheit sind im Freistaat längst in vielen Fällen überschritten. Woche für Woche marschieren Verschwörungsgläubige und Rechtsextreme in dem Land mit der niedrigsten Impfquote in einschüchternder Manier an vielen Orten auf - ohne Beachtung der Corona-Regeln und unbehelligt von der Polizei. Verfassungsschützer befürchten (...) weitere Gewalttaten. (...)/be/DP/mis