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25.03.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Deutschland/Weltordnung
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Deutschland/Weltordnung:
"Es ist nicht einfach, die richtigen Worte zu finden, die Deutschlands Interessen und Ansprüchen gerecht werden und zugleich die geopolitische Lage treffen. (.) "Unser" Krieg mag das nicht sein; aber er betrifft uns und unsere vitalen Interessen. Wer sogleich von einem klaren Angriffskrieg des eigenen Verbündeten spricht, der darf diesen in keiner Weise unterstützen, will er nicht selbst grundgesetzwidrig und völkerrechtswidrig handeln. Umgehen muss man weiterhin mit Trump und mit Regimen wie dem in Iran. Auch deren Menschen-, insbesondere Frauenverachtung ging bisweilen in diplomatischen Glückwunschschreiben Deutschlands unter. Auch das gehört zur Wirklichkeit einer vor allem an ihren eigenen Ansprüchen scheiternden "regelbasierten" Ordnung."/DP/jha
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